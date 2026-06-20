Μια νέα ευρωπαϊκή έρευνα αξιολόγησε τους πιο περιζήτητους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης, συνυπολογίζοντας τα πάντα: από τη θερμοκρασία της θάλασσας και του αέρα μέχρι το κόστος διαμονής, την τιμή μιας μπύρας και την προσβασιμότητα από το πλησιέστερο αεροδρόμιο. Το αποτέλεσμα ίσως σας εκπλήξει.

Η Ευρώπη δεν στερείται εμβληματικών ακτών. Από τους χρυσαφένιους γκρεμούς του Αλγκάρβε και τις ατελείωτες παραλίες της Μεσογείου μέχρι τους απομονωμένους όρμους του Αιγαίου, οι επιλογές για καλοκαιρινές αποδράσεις μοιάζουν αμέτρητες. Κι όμως, ο φετινός νικητής δεν ανήκει στα συνηθισμένα «βαριά χαρτιά» του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Σύμφωνα με τον νέο Beach Destination Index της Quotezone, που ανέλυσε δέκα από τους δημοφιλέστερους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης με κριτήρια όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, οι τιμές, η ποιότητα των αξιολογήσεων και η ευκολία πρόσβασης, την πρώτη θέση κατακτά η παραλία Μόγκρεν στη Μπούντβα του Μαυροβουνίου.

Παραλία Μόγκρεν: Μια εντυπωσιακή αμμουδιά

Η παραλία Μόγκρεν, μια εντυπωσιακή αμμουδιά που πλαισιώνεται από βραχώδεις σχηματισμούς και καταγάλανα νερά της Αδριατικής, ξεχώρισε όχι μόνο για τη φυσική της ομορφιά αλλά και για την εξαιρετική σχέση ποιότητας- τιμής. Με μέση θερμοκρασία περίπου 25,5°C τον Ιούλιο, συγκαταλέγεται στους πιο ευχάριστους καλοκαιρινούς προορισμούς της λίστας, ενώ προσφέρει και από τις οικονομικότερες επιλογές διαμονής για ένα τριήμερο ταξίδι.

Παράλληλα, το κόστος των καθημερινών απολαύσεων -όπως ένα ποτήρι μπίρα δίπλα στη θάλασσα- παραμένει αισθητά χαμηλότερο σε σύγκριση με πολλούς δημοφιλείς μεσογειακούς ανταγωνιστές.

Το Μαυροβούνιο, που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ανερχόμενους προορισμούς της Ευρώπης, φαίνεται πως κερδίζει πλέον επάξια μια θέση στον χάρτη των απαιτητικών ταξιδιωτών, προσφέροντας αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και πολυτέλεια χωρίς υπερβολές.

Όπως αναφέρει το Time Out, ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχώρισαν βρίσκονται, επίσης, η ανεπιτήδευτη Irakli Beach στη Βουλγαρία, η εμβληματική Zlatni Rat στην Κροατία και η κοσμοπολίτικη Plage de Palombaggia στην Κορσική -αποδείξεις ότι οι πιο αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες δεν βρίσκονται πάντα στους πιο προβεβλημένους προορισμούς.

Οι 10 κορυφαίοι παραθαλάσσιοι προορισμοί της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026: