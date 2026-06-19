Σαν ένα απόκοσμο και άγριο σκηνικό που μοιάζει να έχει βγει από άλλη ήπειρο, η παραλία Χαλικούνας στην Κέρκυρα μαγνητίζει αμέσως το βλέμμα. Μια απέραντη λωρίδα χρυσής άμμου χωρίζει τα καταγάλανα νερά του Ιονίου Πελάγους από την ήρεμη λίμνη Κορισσίων, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο γεμάτο αντιθέσεις.

Εδώ, δεν υπάρχουν μεγάλες ξαπλώστρες και φασαρία, παρά μόνο ψηλοί αμμόλοφοι, ένας προστατευμένος κέδρινος ιόνιος βιότοπος και ο ανοιχτός ορίζοντας που κλέβει την καρδιά κάθε λάτρη της παρθένας φύσης και του kitesurfing. Η παραλία είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές ολόκληρου του νησιού. Βρίσκεται σε απόσταση 26 χλμ. από το αεροδρόμιο και συναντάται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας.

Παρατηρώντας την από ψηλά, σου δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για μια φυσική αμμόγλωσσα που διεισδύει στα νερά της θάλασσας, δημιουργώντας εκπληκτικές εικόνες, που σπάνια συναντά κανείς αλλού. Στην ουσία πρόκειται για μια λωρίδα χρυσαφένιας αμμουδιάς, η οποία μάλιστα αποτελεί και προστατευόμενη περιοχή Natura λόγω της εγγύτητάς της με τη λιμνοθάλασσα των Κορισσίων.

Ο Χαλικούνας αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ όπως θαλάσσιο σκι, σέρφινγκ και paragliding. Τα νερά βαθαίνουν ομαλά, γι’ αυτό και αποτελεί ιδανική επιλογή και για όσους βρίσκονται στο νησί με τις οικογένειές τους. Στα όσα δεν πρέπει να χάσει κανείς όταν βρεθεί εδώ, το ονειρικό ηλιοβασίλεμα με τα υπέροχα χρώματα του σούρουπου να βάφουν τον ορίζοντα ακριβώς μπροστά του.

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