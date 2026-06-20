Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Γαστούνης ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Το βίντεο αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές ενός ηλικιωμένου αδέσποτου σκύλου, ο οποίος αποτελούσε γνώριμη παρουσία στην περιοχή επί δεκαετίες, με το συμβάν να προκαλεί κύμα αγανάκτησης τόσο στους κατοίκους όσο και στους φιλόζωους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός και έχει ήδη καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού που εμφανίζεται στο καταγεγραμμένο υλικό.

Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να προσεγγίζει το σημείο όπου βρισκόταν ο σκύλος. Το όχημα μειώνει ταχύτητα και σταματά για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στο ζώο. Στη συνέχεια ξεκινά και πάλι την πορεία του, περνώντας πάνω από τον σκύλο, πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί και στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει δώσει εντολή να διερευνηθεί πλήρως το συμβάν και να εντοπιστεί ο οδηγός του οχήματος.

Ωστόσο, οι προσπάθειες ταυτοποίησης συναντούν δυσκολίες, καθώς η πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δεν αποτυπώνεται με ευκρίνεια στο βιντεοληπτικό υλικό, γεγονός που περιπλέκει το έργο των ερευνητών.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το όχημα ή τον οδηγό να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι κάτοικοι, ο σκύλος ζούσε στη γειτονιά για περισσότερα από είκοσι χρόνια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Πολλοί τον φρόντιζαν καθημερινά, προσφέροντάς του τροφή και νερό, ενώ είχε εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της περιοχής.

Το βίντεο περιέχει πολύ σκληρές εικόνες.

Βαρύ το νομικό πλαίσιο για την κακοποίηση ζώων

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των αυστηρών προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Με βάση τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται με ιδιαίτερα βαριές ποινές. Σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπεται κάθειρξη που μπορεί να φτάσει έως και τα δέκα έτη, ενώ επιβάλλονται και υψηλά διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τον οδηγό του οχήματος και να αποσαφηνίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Στόχος είναι να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και οργή στη Γαστούνη και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία.