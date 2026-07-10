Τραγική κατάληξη είχαν οι καλοκαιρινές διακοπές μιας οικογένειας από τη Χίο στο Μαρμάρι της Εύβοιας, όταν ένας 65χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά σε ξενοδοχείο όπου διέμενε και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στον χώρο του τουριστικού καταλύματος, μετατρέποντας τις στιγμές ξεκούρασης της οικογένειας σε ανείπωτη τραγωδία.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, ο 65χρονος είχε πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί και είχε οργανώσει την ολιγοήμερη απόδραση ως δώρο προς τη σύζυγο και τα παιδιά του, θέλοντας να γιορτάσει μαζί τους την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του.

Κατέρρευσε την ώρα του φαγητού

Η οικογένεια βρισκόταν στον υπαίθριο χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου και γευμάτιζε, όταν ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική και έντονη αδιαθεσία.

Λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε μπροστά στους δικούς του ανθρώπους, χάνοντας τις αισθήσεις του.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης, ο οποίος επιχείρησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στον χώρο του καταλύματος, η κατάσταση του 65χρονου δεν παρουσίασε βελτίωση.

Διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Κατά την άφιξή του στα επείγοντα, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρμόδιες Αρχές παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 65χρονου.