Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την περίοδο 2026-2027 που αφορά στην κρατική ενίσχυση, μέσω vouchers, για την πρόσβαση σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διεύρυνε τα κριτήρια για τους δικαιούχους, για πρώτη φορά σε αυτό το εύρος και διαθέτει 393 εκατ. ευρώ για να στηρίξει τις οικογένειες στην καθημερινότητά τους.

Μέσα, δε, από 4 ερωταπαντήσεις το υπουργείο παρουσιάζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια ένταξης, αλλά και το εύρος των δικαιούχων.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν και να υποβάλουν αίτηση; Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με παλιότερα;

Καλύπτουμε οικογένειες, έως και μεσαίου εισοδήματος. Πέρυσι πάνω από 170.000 παιδιά, φέτος ακόμα περισσότερα. Ήδη από πέρυσι ισχύουν αυξημένα εισοδηματικά. Το ίδιο ισχύει και φέτος:

Για οικογένειες έως 2 παιδιά το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει στα 35.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα),

Για οικογένειες με 3 παιδιά, το όριο αυτό έχει ανέβει στα 38.000 ευρώ.

Για τους πολύτεκνους, έχει υπάρξει κάποια ειδική μέριμνα;

Ναι. Ήδη από πέρυσι είχαμε αυξήσει τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Από φέτος όμως για 1η φορά ΑΙΡΕΤΑΙ πλήρως κάθε εισοδηματικό κριτήριο. Αν ανήκετε σε πολύτεκνη οικογένεια, ασχέτως εισοδήματος, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας και να λάβετε την κρατική ενίσχυση.

Μέχρι πότε κάνουμε αίτηση;

Η πλατφόρμα aitisi26.eetaa.gr είναι ανοικτή έως τις 05 Αυγούστου και δέχεται τις αιτήσεις. Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Το μόνο που χρειάζεστε είναι οι κωδικοί σας Taxisnet.

Ποια πρόσωπα ακριβώς μπορούν να υποβάλουν την αίτηση;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.