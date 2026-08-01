Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, «Στον πρώτο όροφο, στο γραφείο του διευθυντή, προσωπικά αντικείμενα και έπιπλα έπιασαν φωτιά. Η έκταση της πυρκαγιάς ήταν περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα».

Mash reports a fire at Moscow’s iconic St. Basil's Cathedral, and eyewitnesses say that 10 fire trucks have arrived at the scene. pic.twitter.com/2ahSHlyomr — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) July 31, 2026

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαίωσαν λίγο αργότερα ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί.

Πηγή του TASS ανέφερε ακόμη: «Περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο. Η φωτιά έχει τεθεί αυτή τη στιγμή υπό έλεγχο».