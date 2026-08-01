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Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, «Στον πρώτο όροφο, στο γραφείο του διευθυντή, προσωπικά αντικείμενα και έπιπλα έπιασαν φωτιά. Η έκταση της πυρκαγιάς ήταν περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα».

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαίωσαν λίγο αργότερα ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί.

Πηγή του TASS ανέφερε ακόμη: «Περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο. Η φωτιά έχει τεθεί αυτή τη στιγμή υπό έλεγχο».