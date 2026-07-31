Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ρωτήθηκε πώς σκοπεύει να επαναφέρει σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο μήνα με στόχο να τερματίσει τον πόλεμο έπειτα από τρεισήμισι μήνες συγκρούσεων.

«Απλώς θέλουμε να νικήσουμε», απάντησε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, χωρίς να δώσει σαφείς ενδείξεις ότι επιδιώκει διπλωματική λύση ή ότι διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο διαλλακτικοί γίνεται σε μια τέτοια κατάσταση», είπε, επαναλαμβάνοντας στη συνέχεια: «Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Trump on Iran:



We will be hitting them very hard. At some point, they are going to say, "We just can't take it anymore." pic.twitter.com/oIMQfLn9Rs — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

Σε ερώτηση αν οι Αμερικανοί θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη συνέχιση των αμοιβαίων πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Λίγο».

«Θα ήταν ανόητο να πω όχι. Πρέπει πάντα να είσαι σε επιφυλακή», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, υποστήριξε ότι το Ιράν εμφανίζεται διαρκώς πρόθυμο να διαπραγματευτεί, αλλά στη συνέχεια αθετεί τις δεσμεύσεις του.

Reporter: You said Iran has some capabilities left. Should Americans be prepared for these back-and-forth attacks to continue until Iran simply isn't able to strike back?



Trump: They will get a little stronger, maybe now, but they will get weaker.



Yeah, sure. You always have to… pic.twitter.com/DTeAJC2Quf — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, απάντησε: «Χάνω την εμπιστοσύνη μου σε αυτούς», ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις.

Trump on Iran:



We can reach a deal with Iran, but I am losing faith in them because they lie. pic.twitter.com/xgsi1FZG0l — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

Τέλος, όταν ρωτήθηκε πόσα ακόμη αμερικανικά πλήγματα θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Ποτέ δεν ξέρεις».

«Οι περισσότεροι θα είχαν εγκαταλείψει μέχρι τώρα… Εκείνοι δεν το έχουν κάνει, και γι’ αυτό τους αναγνωρίζω ότι είναι σκληροί», κατέληξε.