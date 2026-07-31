Τουλάχιστον ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί στη Γάζα. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο που σημειώνεται μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση συμφωνίας αφοπλισμού.

Στο μεταξύ, ένας Παλαιστίνιος τραυματίστηκε σήμερα από σφαίρα στη διάρκεια πορείας Ισραηλινών εποίκων σε πολλές παλαιστινιακές κοινότητες της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου σημειώνονται συγκρούσεις με κατοίκους, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, τον ισραηλινό στρατό και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου AFP.

«Οι ομάδες μας στη Νάμπλους έχουν αναλάβει τη φροντίδα ενός νέου άνδρα που τραυματίστηκε από πραγματικές σφαίρες στην κοιλιακή χώρα στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού και εποίκων στη συνοικία αλ Τζουνάιντ», δήλωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Ισραηλινοί έποικοι πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί πορεία στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης στη μνήμη δύο Ισραηλινών που σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε συγκρούσεις όπου αναμίχθηκαν ένοπλοι στην παλαιστινιακή κοινότητα Τελ, κοντά στη Νάμπλους, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP στο σημείο, 100 έως 150 έποικοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έφθασαν κοντά στην Τελ προερχόμενοι από τη Χαγιάτ Τζίλαντ, τον οικισμό όπου ζούσε ένας από τους Ισραηλινούς που σκοτώθηκαν.

Οι έποικοι, μια δωδεκαριά από τους οποίους έφεραν όπλα, διέσχισαν τους αγρούς κοντά στην Τελ, στη συνέχεια τη γειτονική κοινότητα Σάρα και τη συνοικία αλ Τζουνάιντ στη Νάμπλους, όπως είπε ο δημοσιογράφος.

Ισραηλινοί στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής επενέβησαν κατ’ επανάληψη για να διαλύσουν τους εποίκους και τους Παλαιστινίους όταν ξέσπασαν οι συγκρούσεις.

Ο δημοσιογράφος είδε εποίκους να εισδύουν τουλάχιστον σε ένα κτίριο στην Τελ και σε άλλα τέσσερα στην αλ Τζουνάιντ, όπου συγκρούστηκαν με νεαρούς Παλαιστίνιους, προτού ο στρατός κάνει χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει.

Στην αλ Τζουνάιντ, Παλαιστίνιοι «εκσφενδόνισαν πέτρες εναντίον Ισραηλινών αμάχων» από τους οποίους ένας «πυροβόλησε προειδοποιητικά στον αέρα», ανέφερε σε ανακοίνωση ο στρατός. Στρατιώτες «επενέβησαν για να διαλύσουν τη συγκέντρωση και να απομακρύνουν τους αμάχους», πρόσθεσε.

Ο στρατός δήλωσε ότι ένας Παλαιστίνιος τραυματίστηκε από σφαίρα στη διάρκεια ενός άλλου περιστατικού που σημειώθηκε αργότερα στον τομέα αυτόν, κατά το οποίο Παλαιστίνιοι εκσφενδόνισαν πέτρες εναντίον στρατιωτών.

«Οι στρατιώτες ξεκίνησαν το πρωτόκολλο σύλληψης των υπόπτων, που περιελάμβανε πυρά με στόχο τους κύριους δράστες», διευκρίνισε.