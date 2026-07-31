Κόμο και Φαμαλικάο αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο του τουρνουά «Como Cup», με τους Έλληνες επιθετικούς που διαθέτουν οι δύο ομάδες να είναι πρωταγωνιστές.

Αρχικά ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε το σκορ για λογαριασμό της Φαμαλικάο στο 3ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι, με τον Τάσο Δουβίκα να έχει την απάντηση τέσσερα λεπτά αργότερα για την Κόμο ισοφαρίζοντας το ματς.

🇬🇧 Como equalize immediately against Famalicão with the goal of Douvikas assisted by Perrone



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🇮🇹 Il #Como pareggia subito contro il Famalicão con il gol di #Douvikas su assist di #Perrone#ComoTV pic.twitter.com/BpWDGQvhCh — Como TV (@_Como_TV) July 31, 2026

Ο Κούτσιας μετακόμισε στη Φαμαλικάο πριν από λίγες ημέρες, με τον σύλλογο της Πορτογαλίας να δαπανά το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Λουγκάνο.

Από την άλλη ο Δουβίκας έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρυσι στην Ιταλία με την Κόμο με 17 γκολ και τρεις ασίστ σε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.