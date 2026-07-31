Ακόμα μία φωτιά ξέσπασε, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:45, ενώ κοντά στο σημείο υπάρχουν κατοικίες.

Για τον λόγο αυτό, στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου, με κατεύθυνση προς Αετό.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 48 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος διατέθηκε 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Έρευνα για τα αίτια και εικόνα από drone

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που κρατά τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το υπόλοιπο της νύχτας»

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο evima.gr, περιγράφει την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί, τονίζοντας ότι η φωτιά έχει ήδη φτάσει μέσα σε προαύλιους χώρους κατοικιών, ενώ έχουν καταγραφεί και ζημιές σε σπίτια.

«Η φωτιά είναι ήδη μέσα στον προαύλιο χώρο των σπιτιών. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια από τη φωτιά. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έπεσε ο ήλιος και δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν ρίψεις από τα εναέρια μέσα. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το υπόλοιπο της νύχτας. Κινδυνεύουν πολλά σπίτια και ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός», ανέφερε χαρακτηριστικά.