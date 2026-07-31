Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας τις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή Νεραντζιές της Αιγιάλειας. Την ίδια ώρα, στο Φίχτι Αργολίδας οι πυροσβέστες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, προκειμένου να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση νέων αναζωπυρώσεων.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιάλειας ενισχύθηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το πύρινο μέτωπο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στις Νεραντζιές Αιγιαλείας και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Στην περιοχή επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων πεζοπόρων ομάδων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες συνεχίζουν να υποστηρίζουν το έργο της κατάσβεσης.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αιγιαλείας, Νίκος Καραΐσκος, «η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα σε δύσβατο σημείο, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης».

Όπως πρόσθεσε, «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, έχοντας να αντιμετωπίσουν και τις αναζωπυρώσεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα».

Επίσης, ο αντιδήμαρχος είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «οι υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του δήμου Αιγιαλείας βοηθούν συνεχώς στο έργο της πυρόσβεσης».

Όσον αφορά στην φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκα, του δήμου Δυτικής Αχαΐας, αυτή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, βρίσκεται σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Φίχτι, του δήμου Άργους – Μυκηνών, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η φωτιά που ξέσπασε στο Φίχτι και επεκτάθηκε προς Κουτσοπόδι και Μπόρσα βρίσκεται υπό έλεγχο».

Όπως συμπλήρωσε, «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται όλο το βράδυ σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις αναζωπυρώσεων, όπως επίσης και τα υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης».