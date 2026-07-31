Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκουφά, στην περιοχή του Κομποτίου στην Άρτα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χωματερή και, λόγω των ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112 ώστε να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις από την Άρτα και την Αμφιλοχία να σπεύδουν στην περιοχή.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στο μέτωπο επιχειρούν, πέρα από τα εναέρια μέσα, 97 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα και 15 άτομα πεζοπόρων τμημάτων.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης 5 υδροφόρες των Δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και 10 χωματουργικά μηχανήματα έργου.

Η παρουσία μηχανημάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη και δεν διαθέτει αγροτικούς δρόμους.

Διάσπαρτες εστίες και ζημιές

Το μέτωπο της φωτιάς πήρε διαστάσεις και δημιούργησε διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νικολάου Σκουφά, Κώστα Παπασιώζο, στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάποια στιγμή η πύρινη λαίλαπα πλησίασε επικίνδυνα τους οικισμούς στο Κομπότι και τους Σελλάδες, ωστόσο ο κίνδυνος απομακρύνθηκε χάρη στην αποτελεσματικότητα των εναέριων μέσων.

Παραμένουν σε ξενοδοχείο όσοι απομακρύνθηκαν

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στο μέτωπο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για να σβήσουν οι διάσπαρτες εστίες.

Οι υπερήλικες και τα άτομα με αναπηρία που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και απομακρύνθηκαν από τους οικισμούς που τυλίχθηκαν στους καπνούς, θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί σε ξενοδοχείο όπου μεταφέρθηκαν.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι άνεμοι και οι διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.