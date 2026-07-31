Με θρίαμβο συνδύασαν την επιστροφή τους στα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια η Αννα-Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, καθώς κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι.

Οι αδελφές Αλεξανδρή συγκέντρωσαν 311.4308 βαθμούς και αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης (οι τρεις προηγούμενες εκπροσωπώντας την Αυστρία).

Πίσω από το ελληνικό δίδυμο, ήταν οι Μάια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μινάεβα από τη Ρωσία με 302.9950 βαθμούς, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν οι Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπελ Θορπ από τη Μεγάλη Βρετανία με 297.9108 βαθμούς.

Οι Αννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή θα μπουν ξανά στην πισίνα του «Olympic Aquatic Center» αύριο Σάββατο το απόγευμα (1/8, 17:50), για τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου, όπου προκρίθηκαν με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία από τον σημερινό προκριματικό.

Παράλληλα το πρωί (10:00) ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και η τρίτη από τις αδελφές, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία αγωνίζεται στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος του σόλο.

Τέλος, στις καταδύσεις θα συμμετάσχει αύριο (13:00) και ο Θεόφιλος Αυθίνος στον προκριματικό του τραμπολίνο 1μ.