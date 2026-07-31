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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στις 19:46 τοπική ώρα (20:46 ώρα Ελλάδας), κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας.

Η δόνηση προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές συνοικίες της Νάπολης, με πολλούς κατοίκους να εγκαταλείπουν προληπτικά τα σπίτια τους και να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους. Παράλληλα, η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε προσωρινά, εξαιτίας των ελέγχων που πραγματοποιούνται στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές κάνουν λόγο για οκτώ ελαφρά τραυματίες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, μεταξύ των οποίων η κατάρρευση τμήματος τοίχου δίπλα σε σιδηροδρομική γραμμή, καθώς και κατολίσθηση σε πλαγιά στην περιοχή του Ποτσουόλι.

Στην ίδια περιοχή, μεγάλες πέτρες αποκολλήθηκαν από τη βουνοπλαγιά και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν άδεια, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η αποψινή σεισμική δόνηση θεωρείται η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης τα τελευταία 40 χρόνια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.