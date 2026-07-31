Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στις 19:46 τοπική ώρα (20:46 ώρα Ελλάδας), κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας.

A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Η δόνηση προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές συνοικίες της Νάπολης, με πολλούς κατοίκους να εγκαταλείπουν προληπτικά τα σπίτια τους και να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους. Παράλληλα, η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε προσωρινά, εξαιτίας των ελέγχων που πραγματοποιούνται στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Significant damage following a M4.7 earthquake that struck the Campi Flegrei, west of Naples, Campania, southern Italy. pic.twitter.com/6yivOZbb3J — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρχές κάνουν λόγο για οκτώ ελαφρά τραυματίες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, μεταξύ των οποίων η κατάρρευση τμήματος τοίχου δίπλα σε σιδηροδρομική γραμμή, καθώς και κατολίσθηση σε πλαγιά στην περιοχή του Ποτσουόλι.

🔴UPDATE [31.07-20:50] Campi Flegrei #Napoli #TERREMOTO (19:46) Md 4.7 (confermato)

Dicci dove sei (se sei nell’area e ADESSO) e la situazione, anche se ok. Grazie.



Informazioni e aggiornamenti:



Pagina dedicata all’evento: https://t.co/8QLQQpv8oU

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Στην ίδια περιοχή, μεγάλες πέτρες αποκολλήθηκαν από τη βουνοπλαγιά και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν άδεια, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η αποψινή σεισμική δόνηση θεωρείται η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης τα τελευταία 40 χρόνια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.