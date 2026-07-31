Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι, περίπου στις 14:45, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι Άρτας βρίσκεται πλέον σε ύφεση, χωρίς να παρουσιάζει ενεργό μέτωπο.

Η φωτιά ξέσπασε σε χωματερή και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112 για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις από την ‘Αρτα , την Αμφιλοχία και τα Γιάννενα. Στην περιοχή επιχείρησαν εναέρια μέσα, 97 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα και 15 άτομα πεζοπόρων τμημάτων. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες ,συνέδραμαν 5 υδροφόρες των όμορων δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, κάτοικοι με ό,τι μέσο διέθεταν καθώς και 10 χωματουργικά μηχανήματα έργου, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη, χωρίς αγροτικούς δρόμους.