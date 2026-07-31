Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο βρίσκονται αντιμέτωπες με ακόμη μία απαιτητική νύχτα, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται, με τα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο, δίνοντας συνεχή μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Το έργο τους, ωστόσο, δυσχεραίνεται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, οι τελευταίες εκτιμήσεις είναι πιο αισιόδοξες για τον οικισμό Κεραμές, καθώς, σε αντίθεση με όσα εκτιμώνταν νωρίτερα, δεν φαίνεται να απειλείται άμεσα από την πυρκαγιά.

Παρά το γεγονός ότι η συνολική εικόνα εμφανίστηκε σήμερα το πρωί καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να πέφτει κυρίως στην Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Διαδοχικές εκκενώσεις μέσω του 112

Η δυναμική εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτυπώθηκε και στα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.

Στις 15:47 ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια. Ακολούθησε στις 16:20 μήνυμα για την απομάκρυνση από τον Δρυμίσκο προς το Σπήλι, στις 16:40 νέο μήνυμα για τις Κεραμές με κατεύθυνση προς τον Κισσό Κάμπο, ενώ στις 16:44 ζητήθηκε η απομάκρυνση από την περιοχή Δρυμισκιανό Αμμούδι προς την Τριόπετρα.

Οι συνεχείς ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης αποτυπώνουν τις διαρκείς μεταβολές των μετώπων, καθώς οι αναζωπυρώσεις, ενισχυόμενες από τους ανέμους, δημιουργούν νέες εστίες και μεταβάλλουν συνεχώς την επιχειρησιακή εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε όλη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν κάθε νέα αναζωπύρωση.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται άμεσα με τα μηνύματα του 112, καθώς οι συνθήκες στο πεδίο μεταβάλλονται διαρκώς και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.