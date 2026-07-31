Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο Αττικής και στον Αετό Καρύστου Ευβοίας. Την ίδια ώρα, υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί και η φωτιά που ξέσπασε στο Κυπαρίσσι Αταλάντης.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο, εξακολουθούν να επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν τέσσερα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φυλής. Στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου. Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

Τέλος για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Λοκρών.

Πηγή: ΑΠΕ