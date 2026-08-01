Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κατοικία στην πολιτεία του Οχάιο τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τη σφοδρότητα του ωστικού κύματος να εκτοξεύει δύο ανθρώπους μακριά από το κτίριο.

Παρά τη βιαιότητα της έκρηξης, οι δύο τραυματίες κατάφεραν να επιζήσουν, αν και φέρουν σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα σε σπίτι στην πόλη Κάντον και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο γειτονικής κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά, ενώ ένας από τους τραυματίες εντοπίστηκε αργότερα σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο όπου βρισκόταν το σπίτι.

Κάτοικοι περιέγραψαν τον εκκωφαντικό θόρυβο σαν έκρηξη βόμβας ή πυραύλου. «Έσπασε μερικά από τα παράθυρα του γείτονά μου και σείστηκε ολόκληρο το σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας κάτοικος. Όπως επισήμαναν οι Αρχές, το ωστικό κύμα έγινε αισθητό ακόμη και σε κατοικίες που βρίσκονται σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο πρώτος τραυματίας εκσφενδονίστηκε στον δρόμο από τη δύναμη της έκρηξης, έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 80% του σώματός του, καθώς και σοβαρά τραύματα. Οι διασώστες τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου πρόλαβε να τους ενημερώσει ότι μέσα στην κατοικία βρισκόταν ακόμη ένα άτομο.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια, χωρίς όμως να εντοπιστεί αρχικά ο δεύτερος άνθρωπος. Λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν για έναν άνδρα με σοβαρά εγκαύματα, ο οποίος βρέθηκε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο με ποιον τρόπο κατέληξε σε τόσο μεγάλη απόσταση.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και σε γειτονικά σπίτια, ενώ θραύσματα και συντρίμμια εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη έκταση της περιοχής. Παράλληλα, καταστράφηκαν καλώδια ηλεκτροδότησης που έπεσαν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων και αυξάνοντας τους κινδύνους για τους κατοίκους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη.