Άτυχος στάθηκε ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Athens Kallithea.

Ο 23χρονος εξτρέμ τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη φάση κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ, έπειτα από δυνατό μαρκάρισμα αντιπάλου, κατά τη διάρκεια του 45λεπτου που διεξήχθη το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο Παντελίδης δεν κατάφερε να συνεχίσει και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάταγμα κνήμης και περόνης.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αργά απόψε το βράδυ και αν επιβεβαιωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού, θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.