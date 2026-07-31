Σε εμφανές πισωγύρισμα από την προηγούμενη θετική στάση του απέναντι στο ουκρανικό αίτημα για παραγωγή πυραύλων Patriot προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να προσέξουν πολύ» πριν δώσουν τέτοια άδεια στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη μεταφορά τεχνολογίας στην Ουκρανία, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Το αίτημα του Ουκρανού προέδρου αφορά τη δυνατότητα της Ουκρανίας να κατασκευάζει πυραύλους για τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, σε μια περίοδο που το Κίεβο ζητά επειγόντως ενίσχυση της αεράμυνάς του απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

«Μπορεί κάποια μέρα να στραφούν εναντίον σας»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η παραχώρηση τέτοιας τεχνολογίας κρύβει κινδύνους.

«Δίνετε μια τέτοια τεχνολογία και, κάποια μέρα, μπορεί να στραφούν εναντίον σας», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει η άδεια προς το Κίεβο.

Στη συνέχεια, πάντως, επιχείρησε να μετριάσει τη δήλωσή του, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα συμβεί ποτέ αυτό».

Παρά τη διευκρίνιση, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με την Ουκρανία για την παραγωγή των πυραύλων Patriot.

Από την υπόσχεση στην επιφύλαξη

Η νέα τοποθέτηση Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με το κλίμα που είχε διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα, όταν ο ίδιος είχε εμφανιστεί θετικός στο αίτημα του Κιέβου για άδεια παραγωγής πυραύλων Patriot.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο Τραμπ είχε δηλώσει προ εβδομάδων ότι οι ΗΠΑ θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να κατασκευάζει αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot, ένα αίτημα που ο Ζελένσκι έχει θέσει ως προτεραιότητα για την άμυνα της χώρας του.

Ωστόσο, νεότερες αναφορές δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πλέον αλλάξει τόνο, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει λάβει οριστική απόφαση και ότι εξετάζει το ζήτημα με προσοχή.

Κρίσιμο αίτημα για την ουκρανική αεράμυνα

Για την Ουκρανία, η δυνατότητα εγχώριας παραγωγής πυραύλων Patriot θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτησή της από τις καθυστερημένες δυτικές παραδόσεις και να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα.

Τα συστήματα Patriot θεωρούνται από τα πλέον κρίσιμα μέσα για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών.

Ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε τη σημασία του συστήματος, περιγράφοντάς το ως εξαιρετικά προηγμένο όπλο, αλλά επέμεινε ότι η τεχνολογία του δεν μπορεί να παραχωρηθεί χωρίς προσεκτική αξιολόγηση.

Το μήνυμα προς το Κίεβο

Η νέα στάση του Αμερικανού προέδρου δημιουργεί αβεβαιότητα για ένα από τα βασικά αιτήματα του Ζελένσκι προς την Ουάσινγκτον.

Το Κίεβο επιδιώκει όχι μόνο νέες παραδόσεις αντιαεροπορικών συστημάτων, αλλά και μεγαλύτερη αυτονομία στην παραγωγή πυρομαχικών και αναχαιτιστικών πυραύλων.

Με τη δήλωσή του στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Τραμπ στέλνει μήνυμα ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη την άδεια κατασκευής Patriot, ακόμη κι αν το θέμα είχε παρουσιαστεί ως θετική εξέλιξη μετά τις επαφές του με τον Ζελένσκι.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σαφές πολιτικό πισωγύρισμα, σε μια στιγμή που η ουκρανική ηγεσία αναζητά επειγόντως εγγυήσεις για την αεράμυνα της χώρας.