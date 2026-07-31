Μετά από 3,5 χρόνια ο Χρήστος Σερέλης αποτελεί παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα με δήλωσή του στο επίσημο σάιτ του συλλόγου, ευχαρίστησε άπαντες για τα όσα έζησαν από κοινού, ενώ ευχήθηκε τα καλύτερα στον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον coach Χρήστο Σερέλη, τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας του.

Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, ο κ. Σερέλης ανέφερε: «Όλα τα πράγματα έχουν πάντα ένα τέλος και αυτό που θα πρέπει να φροντίζει κανείς για τον ίδιο του τον εαυτό πρώτα είναι να τελειώνει γεμάτος και ικανοποιημένος.

Νιώθω και τα δύο σε πολύ μεγάλο βαθμό αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό μετά από 3,5 χρόνια που βρέθηκα στον πάγκο αυτής της σπουδαίας ομάδας, είτε ως πρώτος προπονητής, είτε ως άμεσος συνεργάτης του coach Εργκίν Αταμάν.

Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την ομάδα, στη διάρκεια της οποίας επιτεύχθηκε η μετάβασή της στο επίπεδο που πραγματικά ανήκει.

Ευχαριστώ τον coach Ataman για την αποδοχή του και τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τον οργανισμό του Παναθηναϊκού – παίκτες, τεχνικό επιτελείο, staff και διοικητικό προσωπικό – για τις κοινές μάχες, μικρές ή μεγάλες, που δώσαμε.

Όλοι μαζί ζήσαμε πολλές όμορφες στιγμές, κάποιες άσχημες επίσης, όμως αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι οι τίτλοι, οι επιτυχίες της ομάδας και η εξέλιξή της προς την κορυφή.

Αποχωρώ με την ικανοποίηση ότι έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα σε αυτή τη διαδρομή. Θέλω να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή συνέχεια σε αυτό που ήδη έχει χτιστεί στον Παναθηναϊκό και καλή επιτυχία στον coach Obradovic και το επιτελείο του».