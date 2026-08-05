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Ένα χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνιστές τον Άλεκ Μπάλντουιν και τη σύζυγό του, Χιλάρια, προκάλεσε γέλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η Χιλάρια εμφανίζεται να δηλώνει ότι θα έκανε τα πάντα για εκείνον, δίνοντάς του την ιδανική αφορμή για μια απρόσμενη πρόταση.

Ο 68χρονος ηθοποιός τής ζητά τότε να αποκτήσουν ακόμα ένα παιδί. Η Χιλάρια μένει για λίγα δευτερόλεπτα άφωνη και απομακρύνεται από το πλάνο, δείχνοντας με τον πιο παραστατικό τρόπο ότι η ιδέα δεν την ενθουσίασε ιδιαίτερα.

«Όταν το “θα έκανα τα πάντα για σένα” συναντά την πραγματικότητα… με τους όρους και τις προϋποθέσεις της», σημείωσε η Χιλάρια Μπάλντουιν στο TikTok.

@hilariabaldwinofficial

When “I’d do anything for you” meets reality with its terms and conditions … 😂

♬ nhạc nền – Dyna – Dyna

Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2012, έχει αποκτήσει επτά παιδιά, ενώ ο Άλεκ Μπάλντουιν έχει και μία μεγαλύτερη κόρη, την Άιρλαντ, από τον προηγούμενο γάμο του με την Κιμ Μπάσιντζερ. Η Χιλάρια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο σύζυγός της ζητά συχνά ακόμη ένα παιδί, όμως η ίδια αισθάνεται πλέον σωματικά εξαντλημένη.