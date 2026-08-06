Για την απρόσμενα μεγάλη απήχηση που γνώρισε το τραγούδι «Ο Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου, μίλησε ο δημιουργός του, Γιάννης Φακίνος. Όπως αποκάλυψε, το κομμάτι κατάφερε να ξεχωρίσει και να γίνει viral, παρότι δεν είχε προηγηθεί κάποιος ιδιαίτερος σχεδιασμός γύρω από την κυκλοφορία του.

Ο συνθέτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το κάνουμε καλοκαιρινό» του MAD TV και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τη δημοφιλή τραγουδίστρια. Όπως εξήγησε, ο «Λογαριασμός» είχε δημιουργηθεί αρχικά ως ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ της, χωρίς κανείς να περιμένει ότι θα κέρδιζε τόσο γρήγορα την αγάπη του κοινού και θα εξελισσόταν σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

«Είμαι μια μέρα στην κίνηση, έχουν κλείσει οι αγρότες την Εθνική, είμαστε από παραδρόμους όλοι, χαμένοι όλοι, δεν ξέρουμε πώς θα φτάσουμε στη Λαμία, σε ένα χριστουγεννιάτικο live. Με παίρνει η Κατερίνα και μου λέει “σήμερα θα πούμε τον Λογαριασμό”», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Φακίνος.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Παιδιά, ήταν ένα απλό κομμάτι στον δίσκο. Αυτό ήταν. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχαμε πει ότι θα συμπεριληφθεί στον δίσκο. Και τελικά με παίρνει και μου λέει “θα το πούμε σήμερα”. Της λέω “ρε, προχθές το έστειλα. Τι τόνο θα το πεις;”. Δεν το είχαμε κάνει καν πρόβα στο στούντιο. Μου λέει “θα το πούμε”. Και έσκασα μύτη στη Λαμία, σε έναν χώρο εκεί, σε ένα καμαρίνι τέλος πάντων, και είμαστε με ένα πιανάκι στο κινητό να δούμε τον τόνο της, πώς θα το παίξουμε για να το πει, ούτε τους στίχους ακόμα δεν είχαμε φτιάξει να δούμε πώς ρολάρει. Και έγινε αυτό που έγινε. Και το τρελό είναι ότι εμφανιζόταν στην Παραλιακή και μετά από 1,5 εβδομάδα πάω στο μαγαζί που εμφανίζεται, ξεκινάει να λέει το ρεφρέν και το τραγούδησαν από κάτω ολόκληρο. Μέσα σε 1,5 εβδομάδα από το live που είχαμε κάνει στη Λαμία. Δεν το πίστευα, λέω “παιδιά, το παίξαμε κυριολεκτικά πριν 1,5 εβδομάδα”. Δηλαδή έκανε τέτοιο γκελ, απίστευτο!».