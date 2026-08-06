Τα 74α γενέθλιά του γιόρτασε την Πέμπτη (6/8) ο Λάκης Γαβαλάς, δημοσιεύοντας στα social media στιγμές από την ξεχωριστή ημέρα. Ο γνωστός σχεδιαστής έσβησε την εντυπωσιακή τούρτα του, απόλαυσε μια σαμπάνια και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους σκέψεις για τη ζωή και την πορεία του.

Ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο GNTM ως μέλος της κριτικής επιτροπής, συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα προσωπικό μήνυμα, στο οποίο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

«Σαν σήμερα, ημέρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πριν από 74 χρόνια, η κυρά Τζοβάννα και ο κυρ Διονύσης έφεραν στον κόσμο τον πρωτότοκο γιο τους», έγραψε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Στη συνέχεια έκανε έναν σύντομο απολογισμό της διαδρομής του, τονίζοντας πως η αγάπη και η εκτίμηση του κόσμου ήταν πάντα η μεγαλύτερη δύναμή του.

«Είμαι ευγνώμων για όλα τα συμβάντα της ζωής μου, αφού ακόμη αισθάνομαι υγιής, ικανός και δημιουργικός. Η χαρά, η ευτυχία και η πειθαρχία είναι οι κυρίες που με οχυρώνουν και με προστατεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.