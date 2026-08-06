Μπορεί ο Τζάνι Ινφαντίνο να απέσυρε το σχέδιο για πώληση μέρους των μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι για την UEFA, η οποία δεν αλλάζει στάση και έχει ως στόχο να τον οδηγήσει σε παραίτηση από την προεδρία της FIFA.

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είναι στο στόχαστρο όλων μετά την αποκάλυψη του σχεδίου του για πώληση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές και το γεγονός ότι έκανε τελικά πίσω, δεν σημαίνει πως όλα είναι μέλι γάλα ξανά.

Αυτό γίνεται σαφές και από τη στάση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, η οποία μέσω του βρετανικού Τύπου φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι η εμπιστοσύνη προς τον Ινφαντίνο έχει χαθεί, επαναλαμβάνοντας την απειλή για μποϊκοτάζ στις διοργανώσεις της FIFA.

«Οι ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ήταν πολύ σαφείς σχετικά με τους όρους που συνδέονται με τη μη συμμετοχή σε διοργανώσεις της FIFA. Πρώτον, οι προτάσεις για ιδιωτικοποίηση μεγάλων διοργανώσεων έπρεπε να αποσυρθούν και, δεύτερον, ήταν απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες παραμόρφωσης του παιχνιδιού με αυτόν τον τρόπο δεν θα επαναλαμβάνονταν ποτέ. Αυτοί οι όροι δεν έχουν εκπληρωθεί.

Επιπλέον, η UEFA κατέστησε σαφές κατηγορηματικά στην ανακοίνωσή της το Σάββατο (1/8) ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στην προεδρία του Τζάνι Ινφαντίνο. Αυτή η θέση παραμένει αμετάβλητη. Η χθεσινή ανακοίνωση ότι ορισμένα άτομα που απασχολούνται από τον πρόεδρο της FIFA -και των οποίων η σταδιοδρομία εξαρτάται από την εύνοιά του- συμφωνούν μαζί του δεν αλλάζει τίποτα», είναι η θέση της UEFA για το θέμα.