Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατέβαλε 7,6 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην αρραβωνιαστικιά του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να αποκτήσει το μερίδιό της στην πολυτελή κατοικία που είχαν αγοράσει από κοινού στο Τζούπιτερ της Φλόριντα. Η μεταβίβαση καταγράφηκε σε έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

Η κατοικία των έξι υπνοδωματίων και των 11 μπάνιων είχε αποκτηθεί από το πρώην ζευγάρι το 2021 έναντι 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το έγγραφο μεταβίβασης, η ιδιοκτησία πέρασε αποκλειστικά στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις 25 Ιουλίου, περισσότερο από ενάμιση χρόνο μετά τη λύση του αρραβώνα τους. Πρώτη ανέδειξε την είδηση της μεταβίβασης η εφημερίδα Palm Beach Post.

Πολυτελής κατοικία σε ιδιωτική κοινότητα

Η παραθαλάσσια έπαυλη εκτείνεται σε 1.531 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε οικόπεδο 4,78 στρεμμάτων στην αποκλειστική κοινότητα Admirals Cove, η οποία αναπτύσσεται γύρω από ιδιωτικό γήπεδο γκολφ. Το ακίνητο διαθέτει, μεταξύ άλλων, πισίνα, ανυψωτικό για σκάφος, γκαράζ τεσσάρων θέσεων, σπα και ανελκυστήρα.

Το 2025, η κομητεία Παλμ Μπιτς εκτίμησε την εμπορική αξία του ακινήτου στα 13,6 εκατομμύρια δολάρια.