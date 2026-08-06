Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίβερ Πλέιτ και με ανάρτησή του στα social media είπε «αντίο» στον Ολυμπιακό, έπειτα από μια τριετία στην Ελλάδα.

Ο 27χρονος Αργεντίνος αριστερός μπακ ήρθε το 2023 στη χώρα μας για να φορέσει τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» και τώρα επιστρέφει στην πατρίδα του για τη Ρίβερ Πλέιτ, με τον ίδιο να αποχαιρετά τον Ολυμπιακό μέσω των social media.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Ορτέγκα ανέφερε τα εξής…

«Μετά από τρία χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, κατά τα οποία μοιραστήκαμε απίστευτες στιγμές, όπως η κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου και η κατάκτηση τεσσάρων τίτλων σε τρία χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους αποτελούν μέρος του συλλόγου και συμβάλλουν στο να γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα. Το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου, για όλα όσα ζήσαμε και απολαύσαμε μαζί. Και τους οπαδούς που μας συνόδευαν και μας ενθάρρυναν πάντα.

Παίρνω μαζί μου όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα, φιλίες, και ένα κομμάτι μου μένει εκεί. Σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα σας ενθαρρύνω ως ένας ακόμη οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου».