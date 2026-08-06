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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε εχθές το απόγευμα στο χωριό Άβαντας του δήμου Αλεξανδρούπολης, όταν ένας άνδρας βγήκε στην πλατεία και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στα ανήλικα κορίτσια!

Σύμφωνα με το e-evros.gr, ο άνδρας προσέγγισε την πλατεία όπου έπαιζαν μικρά παιδιά και προέβη σε ασελγείς πράξεις.

Την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά αντιλήφθηκε εγκαίρως ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στο σημείο, ο οποίος αντέδρασε άμεσα και κάλεσε τις αστυνομικές αρχές. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο χωριό εντόπισαν τον επιδειξία και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Να σημειωθεί  ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί στην Αλεξανδρούπολη μόλις πριν από λίγες ημέρες για ακριβώς το ίδιο αδίκημα ωστόσο στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος.

Ο πατέρας ενός από τα κορίτσια που βρίσκονταν στην πλατεία και έγιναν μάρτυρες του περιστατικού περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένειά του, αναφέροντας πως η κόρη του βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αρνείται να φάει και αδυνατεί να κοιμηθεί από το σοκ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της δικαιοσύνης από όπου έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.