Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης (6/8, 20:45) την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της τονίζει προς τους φιλάθλους τι θα πρέπει να προσέξουν.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς τα play off και η διοίκηση θέλει να πάνε όλα καλά στις εξέδρες και να μην υπάρξει κίνδυνος τιμωρίας της έδρας, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Η Τούμπα είναι έτοιμη να ζήσει ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League. Με τη δύναμη της έδρας και τη στήριξη του κόσμου μας, ο Δικέφαλος θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα Play Offs της διοργάνωσης.

Επόμενη πρόκληση της σεζόν είναι η πρώτη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ, με στόχο το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα Play Offs του UEFA Europa League.

Η Τούμπα φοράει τα γιορτινά της και μας περιμένει όλους. Με τη φωνή, το πάθος και την αστείρευτη στήριξή μας, δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς μπορούμε και δίνουμε στην ομάδα την ώθηση που χρειάζεται για να διεκδικήσει τη νίκη.

Ταυτόχρονα, δεν ξεχνάμε τις αξίες που μας έφεραν μέχρι εδώ και που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ: την ενότητα, τη συσπείρωση και την αφοσίωση στον Δικέφαλο.

Με απόλυτη επίγνωση της σημασίας της αναμέτρησης, προστατεύουμε την έδρα μας. Υποδεχόμαστε με σεβασμό την Άντερλεχτ και τους φιλοξενούμενους φιλάθλους από το Βέλγιο, αγνοούμε κάθε πιθανή πρόκληση και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα μας.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 18:45. Φροντίστε να έχετε ολοκληρώσει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις κατά την είσοδό σας στο γήπεδο.

Από τις 15:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση όσων αντιμετωπίζουν σχετικά ζητήματα.

Οι φίλαθλοι του Δικεφάλου έχουν τη δυνατότητα, μέσω του Gov.gr Wallet, να μεταβιβάσουν τα εισιτήρια διαρκείας τους έως και έξι ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet μετά την αγορά του, ούτε στη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet, τυχόν δυσλειτουργίες ή περιπτώσεις χρηστών που δεν έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, η εξυπηρέτηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) και του https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!».