Η προσπάθεια της Meta να επιβάλει τα νέα της «έξυπνα» γυαλιά ως το απόλυτο αξεσουάρ της καθημερινότητας προσκρούει σε ένα ισχυρό τείχος αντιδράσεων. Αν και ο τεχνολογικός κολοσσός επιστράτευσε κορυφαία ονόματα της lifestyle βιομηχανίας όπως η Κάιλι Τζένερ, η υποδοχή της συσκευής στη Βρετανία συνοδεύεται από αυστηρούς περιορισμούς. Μια ευρεία συμμαχία από πολυτελή εστιατόρια, ιδιωτικές λέσχες, παραδοσιακές παμπ και ιστορικά θέατρα προχωρά σε άμεση απαγόρευση της χρήσης τους, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας.



Ο σχεδιασμός των γυαλιών, που παραπέμπει σε συνηθισμένους σκελετούς οράσεως ή ηλίου, ενισχύει την καχυποψία. Ο γνωστός εστιάτορας Τζέρεμι Κινγκ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί συσκευές που καταγράφουν τους πελάτες του, ενώ η αλυσίδα παμπ Wetherspoons ζητά από τους θαμώνες να απενεργοποιούν τις κάμερες. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται τα μέλη του Soho House αλλά και ο όμιλος ATG Theatres, ξεκαθαρίζοντας πως όποιος φοράει τα γυαλιά κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα καλείται να τα αφαιρέσει.



Οι φόβοι για καταγραφή εν αγνοία των πολτών είναι έντονοι. Ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγγελίες για βιντεοσκόπηση χωρίς συγκατάθεση, ακόμη και για υποθέσεις εκβιασμού ή παραβίασης προσωπικών στιγμών. Η Meta υποστηρίζει ότι η λυχνία LED που αναβοσβήνει κατά την εγγραφή εγγυάται τη διαφάνεια και ότι η κάμερα απενεργοποιείται αν καλυφθεί το φωτάκι. Παράλληλα, τονίζει τις χρηστικές δυνατότητες της συσκευής, όπως η ζωντανή μετάφραση και η αναπαραγωγή μουσικής.



Παρά τις έντονες αμφισβητήσεις, η εμπορική πορεία του προϊόντος παραμένει εντυπωσιακή. Με δωρεάν διανομή σε δημοφιλείς influencers και στοχευμένη προώθηση, οι πωλήσεις έχουν τριπλασιαστεί φτάνοντας τα επτά εκατομμύρια κομμάτια παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, ορισμένες φωνές στην εστίαση, όπως ο βραβευμένος σεφ Τομ Κέριτζ, βλέπουν τη συσκευή ως δημιουργικό εργαλείο της νέας ψηφιακής εποχής.



Το στοίχημα για τη Meta παραμένει ανοιχτό. Η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και τα ατομικά δικαιώματα εξελίσσεται σε κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης, με τη βρετανική αγορά να στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για τα όρια της ψηφιακής επιτήρησης στη δημόσια σφαίρα.