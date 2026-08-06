Σκηνές που θύμιζαν ταινία εκτυλίχθηκαν σε νοσοκομείο της Ουαλίας, όταν ένας 26χρονος μεταμφιέστηκε σε «Χάρο» (Grim Reaper), ανέβηκε στην οροφή του κτιρίου και άρχισε να παρακολουθεί σιωπηλά ασθενείς, επισκέπτες και εργαζομένους, προκαλώντας πανικό.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου στο νοσοκομείο Ysbyty Glan Clwyd, στην πόλη Σεντ Άσαφ της κομητείας Ντένμπιγκσαϊρ. Σύμφωνα με τον Independent, ο νεαρός φορούσε μαύρο μανδύα με κουκούλα, ενώ κρατούσε αντικείμενο που έμοιαζε με μακριά λεπίδα, ενισχύοντας την ανησυχία όσων τον αντίκρισαν.

Δείτε το βίντεο:

@dailymailuk A man who climbed onto the roof of a hospital dressed as the Grim Reaper in a stunt that alarmed patients, staff and visitors has been fined 💀🏥 Leon Gillespie, 26, wore a Grim Reaper-style outfit and climbed onto the roof of Ysbyty Glan Clwyd hospital in St Asaph, Denbighshire, on June 6. He was carrying a long blade and was seen making noise on the roof while staring down at people below. The incident prompted a major emergency response, with four police cars and fire service vehicles called to the scene before officers safely brought him down. Gillespie did not give a reason for the stunt. He later pleaded guilty to causing a nuisance without reasonable excuse on NHS premises at Llandudno Magistrates’ Court and was fined £200. #halloween #spookystories #uknews ♬ original sound – This is Cinema – This is Cinema

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τέσσερα περιπολικά της Αστυνομίας και όχημα της Πυροσβεστικής της Βόρειας Ουαλίας να σπεύδουν στο σημείο. Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου 50 λεπτά, μέχρι ο 26χρονος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την οροφή του νοσοκομείου.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον Λίον Γκιλέσπι από το Ντεγκάνουι, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πρόκληση αναστάτωσης και παρεμπόδιση της λειτουργίας εγκατάστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), χωρίς εύλογη αιτία.

Ο 26χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον του δικαστηρίου του Λαντούντνο, με το δικαστήριο να του επιβάλλει χρηματική ποινή, η οποία περιλάμβανε πρόστιμο, αποζημίωση και δικαστικά έξοδα.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης δεν δόθηκε καμία εξήγηση για τα κίνητρα της πράξης του, ενώ η μεταμφίεσή του περιγράφηκε και ως στολή «κορακιού».

Παράλληλα, ο Γκιλέσπι ομολόγησε ακόμη δύο υποθέσεις μικροκλοπών. Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι αφαίρεσε προϊόντα από κατάστημα ειδών κατοικιδίων και από υποκατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Σε ανακοίνωσή του, το Betsi Cadwaladr University Health Board, που διαχειρίζεται το νοσοκομείο, υπογράμμισε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιστατικά παρενόχλησης, επιθετικότητας ή οποιασδήποτε ενέργειας που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των υγειονομικών δομών.