Η πολύ χαμηλή στάθμη του νερού στον ποταμό Δούναβη έφερε στην επιφάνεια τμήματα από τα θεμέλια της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου, δίνοντας στους Βούλγαρους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν το μνημείο στο φυσικό του περιβάλλον.

Η αποκάλυψη των θεμελίων συνδέεται με τη σοβαρή ξηρασία που πλήττει φέτος το καλοκαίρι πολλές περιοχές της Ευρώπης, μετά τους αλλεπάλληλους καύσωνες που επηρέασαν μεγάλες υδάτινες οδούς, όπως ο Δούναβης και ο Ρήνος.

«Η φύση αποκαλύπτει για λίγο ένα κρυμμένο αντικείμενο»

Ο Πάβελ Ποπόφ, από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο του Πλέβεν, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την αρχαιολογική έρευνα.

«Για τους αρχαιολόγους, αυτές είναι εξαιρετικά πολύτιμες ευκαιρίες επειδή η φύση αποκαλύπτει για λίγο ένα αντικείμενο που, συνήθως, παραμένει κρυμμένο κάτω από τα νερά του Δούναβη», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, οι ερευνητές έχουν πλέον τη σπάνια δυνατότητα να παρατηρήσουν, να τεκμηριώσουν και να μελετήσουν τα λείψανα της γέφυρας «στο πραγματικό τους περιβάλλον».

Ένα από τα μεγάλα έργα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Η Γέφυρα του Κωνσταντίνου κατασκευάστηκε κατ’ εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ και εγκαινιάστηκε το 328 μ.Χ.

Συνέδεε την αρχαία πόλη Ούλπια Οίσκο, στη σημερινή Βουλγαρία, με τη Σουκιδάβα, στη σημερινή Ρουμανία.

Με μήκος άνω των 2 χιλιομέτρων, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες γέφυρες της αρχαιότητας και ένα από τα σημαντικά τεχνικά επιτεύγματα της ρωμαϊκής μηχανικής.

Παρά το μέγεθος και τη σημασία της, η γέφυρα χρησιμοποιήθηκε μόνο για μερικές δεκαετίες. Πιστεύεται ότι καταστράφηκε γύρω στο 367 μ.Χ.

Χαρτογράφηση με drones κοντά στο Γίγκεν

Την περασμένη Τρίτη, ομάδα του μουσείου του Πλέβεν πραγματοποίησε εναέρια φωτογράφηση και τεκμηρίωση των ορατών θεμελίων κοντά στο χωριό Γίγκεν, στη βόρεια Βουλγαρία.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να χαρτογραφήσουν και να φωτογραφίσουν τα λείψανα του κτίσματος.

Στόχος της αποστολής ήταν να καταγραφεί η κατάσταση των θεμελίων και να αξιοποιηθεί το σύντομο χρονικό παράθυρο που δημιούργησε η πτώση της στάθμης του ποταμού.

Η ξηρασία αποκαλύπτει και απειλεί

Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη προσφέρει στους αρχαιολόγους μια σπάνια ερευνητική ευκαιρία, ωστόσο αποτελεί και ένδειξη της έντονης πίεσης που δέχονται οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί ποταμοί από τους καύσωνες και την ξηρασία.

Το φαινόμενο επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα, τις μεταφορές και τα οικοσυστήματα, ενώ σε αυτή την περίπτωση έφερε στο φως ένα κομμάτι της ρωμαϊκής ιστορίας που συνήθως παραμένει κρυμμένο κάτω από τα νερά.

Η καταγραφή των θεμελίων της Γέφυρας του Κωνσταντίνου θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι αρχαιολόγοι γνωρίζουν ότι με την άνοδο της στάθμης του ποταμού τα λείψανα θα χαθούν ξανά από την επιφάνεια.