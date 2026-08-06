Μια επιτροπή της Γερουσίας ψήφισε την Πέμπτη να κριθεί ένοχος για καταφρόνηση ο Δρ Άντονι Φάουτσι, επειδή αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19, καθώς και για την παλαιότερη κατάθεσή του στο Κογκρέσο για την αμφιλεγόμενη έρευνα «κέρδους λειτουργίας» που χρηματοδοτήθηκε από τις ΗΠΑ.



Η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας ψήφισε με 8-5 κατά τη γραμμή των κομμάτων για να παραπέμψει τον πρώην διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) για πιθανή ποινική δίωξη, αφού επικαλέστηκε τα δικαιώματά του βάσει της 5ης Τροπολογίας 111 φορές την περασμένη εβδομάδα.



Το ψήφισμα για την καταφρόνηση εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ως πρόεδρο της Γερουσίας, να διαβιβάσει την έκθεση της επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Φάουτσι στη γενική εισαγγελέα της περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο.



Εάν καταδικαστεί για την κατηγορία της καταφρόνησης σε βαθμό πλημμελήματος, ο Φάουτσι ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο 1.000 δολαρίων.

Η σκληρή αντιπαράθεση και το παρασκήνιο της ακρόασης

Στις εισαγωγικές του δηλώσεις πριν από την ακρόαση της 29ης Ιουλίου, ο Φάουτσι καταδίκασε τον πρόεδρο της επιτροπής Ραντ Πολ επειδή είχε μια «προφανή εμμονή» μαζί του και προσπαθούσε να τον βάλει «πίσω από τα κάγκελα».

Ο Πολ και οι Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοί του σχεδίαζαν να ανακρίνουν τον γιατρό σχετικά με ύποπτα πειράματα στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν, για το αν ο COVID-19 προήλθε από ατύχημα με διαρροή σε εργαστήριο και για τη επιστημονική βάση των αμφιλεγόμενων μέτρων πρόληψης της πανδημίας.

Επικαλούμενος την 5η Τροπολογία, ο Φάουτσι δεν ήταν σε θέση να απαντήσει ούτε σε κοινές ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ερώτησης του γερουσιαστή Τζος Χόλεϊ σχετικά με το χρώμα της γραβάτας του. Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές υποστήριξαν ότι η αρχική δήλωση του Φάουτσι και η αμνηστία που έλαβε από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τυχόν εγκλήματα μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Ιανουαρίου 2025, του απαγόρευαν να επικαλεστεί την 5η Τροπολογία.



«Η επικληση του προνομίου της 5ης Τροπολογίας ισχύει μόνο για εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο μάρτυρας έχει εύλογο φόβο μελλοντικής δίωξης και πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτόν τον φόβο», σημείωσε ο Χόλεϊ.

Πολιτικές τριβές και αντιδράσεις

«Ο Φάουτσι δεν αντιμετώπιζε κανέναν κίνδυνο ομοσπονδιακής δίωξης. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να πει την αλήθεια», ισχυρίστηκε ο Πολ λίγο πριν από την ψηφοφορία. «Περισσότερες από 100 φορές, ωστόσο, αρνήθηκε».



«Ο πρόεδρος έκρινε ότι η επικληση του προνομίου της 5ης Τροπολογίας από τον Δόκτορα Φάουτσι ήταν αδικαιολόγητη λόγω της αμνηστίας και της κατάθεσης που προσέφερε στην εισαγωγική δήλωσή του. Ο πρόεδρος έδωσε εντολή στον Άντονι Φάουτσι να απαντήσει. Εκείνος αρνήθηκε ξανά», πρόσθεσε.



Οι Δημοκρατικοί υπέβαλαν προτάσεις για την απόρριψη του ψηφίσματος —συμπεριλαμβανομένης μιας προσφοράς ασυλίας για τον Φάουτσι εάν συμφωνούσε να καταθέσει πλήρως— αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι τις απέρριψαν όλες. Η αντιπολίτευση ισχυρίστηκε ότι ο Φάουτσι είχε λόγους να φοβάται δίωξη, δεδομένων των αιτημάτων του Πολ προς το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνηθεί για ψευδορκία στο Κογκρέσο.



Τρεις πολιτειακοί γενικοί εισαγγελείς έχουν επίσης εκδώσει κλητεύσεις για τον Φάουτσι, με νομικούς να σημειώνουν ότι οι απαντήσεις του στη Γερουσία δεν θα τον προστάτευαν από πολιτειακές κατηγορίες, παρά την ομοσπονδιακή αμνηστία, σύμφωνα με την New York Post.



Ο γερουσιαστής Γκάρι Πίτερς επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους επειδή επιδιώκουν «να τιμωρήσουν έναν μάρτυρα επειδή διεκδίκησε τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του βάσει της 5ης Τροπολογίας».



