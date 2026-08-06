Θλίψη στον χώρο των γραμμάτων προκαλεί η είδηση του θανάτου του συγγραφέα Γιάννη Γρηγοράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ο Γιάννης Γρηγοράκης γεννήθηκε και έζησε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Νομική και άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ενώ παράλληλα αφοσιώθηκε στη συγγραφή, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφόρησαν τα μυθιστορήματά του «Ο διαβήτης του Πλάτωνα» (2009), «Μαύρη πέτρα» (2011), «Η καταιγίδα έρχεται, συνέχισε να τρέχεις» (2012), «Τέταρτος Κόσμος» (2013), «Κόκκινο και γυμνό» (2015), «Αληθινοί και ονειροπόλοι» (2018) και «Ο άνεμος κόπασε» (2022). Στη συγγραφική του πορεία περιλαμβάνονται ακόμη τα έργα «Η μητρόπολη του χάους» (1998), «Η συνωμοσία των αγγέλων» (2001) και «Καφέ Προκόπ» (2004).

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Μαύρη πέτρα», ο συγγραφέας είχε μιλήσει το 2011 στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την έρευνα που πραγματοποίησε γύρω από τα γεγονότα που προηγήθηκαν του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τον Εθνικό Διχασμό, εξηγώντας πως βασική πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο οποίο τοποθέτησε και τον κεντρικό ήρωα του μυθιστορήματός του.

Όπως είχε αναφέρει, στόχος του ήταν να αποδώσει με ιστορική ακρίβεια το κλίμα της εποχής, μεταφέροντας στον αναγνώστη όχι μόνο τα γεγονότα αλλά και τα έντονα συναισθήματα που χαρακτήριζαν εκείνη την ταραγμένη περίοδο της ελληνικής ιστορίας.