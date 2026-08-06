Η Ρίτα Σακελλαρίου και η Κατερίνα Στανίση είχαν μια τελευταία, μακριά από τα φώτα, συνάντηση στο νοσοκομείο «Υγεία», λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της σπουδαίας λαϊκής ερμηνεύτριας. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης της, Λάκης Κορρές, οι δύο γυναίκες έμειναν για αρκετή ώρα μόνες τους, αντάλλαξαν λόγια που δεν έγιναν ποτέ γνωστά και έκλεισαν μια εκκρεμότητα που υπήρχε ανάμεσά τους.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τον θάνατο της Ρίτας Σακελλαρίου, ο Λάκης Κορρές μίλησε στην Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα για τη γυναίκα που, όπως λέει, υπήρξε οικογένειά του επί δύο δεκαετίες, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Η συνάντηση στο «Υγεία» λίγο πριν από το τέλος

Ο Λάκης Κορρές περιέγραψε ότι η Κατερίνα Στανίση νοσηλευόταν επίσης στο νοσοκομείο για διαφορετικό πρόβλημα υγείας, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί τη Ρίτα Σακελλαρίου.

Όπως ανέφερε, ήταν ο ίδιος που φρόντισε να βρεθούν οι δύο τραγουδίστριες στον ίδιο χώρο.

«Πήγα, κατέβασα την Κατερίνα στο δωμάτιο της Ρίτας και συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και μίλησαν για ώρα μέσα στο δωμάτιο.»

Η Στανίση, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, δεν πήγε με άδεια χέρια. Είχε αγοράσει στη Ρίτα ένα δώρο, μια ζακέτα, την οποία της πρόσφερε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Λίγες ημέρες αργότερα, η μεγάλη λαϊκή ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή.

«Η Κατερίνα ορκίστηκε ότι δεν θα τα πει ποτέ»

Η συζήτηση που είχαν οι δύο γυναίκες έμεινε μεταξύ τους.

Ο Λάκης Κορρές αποκάλυψε πως η Κατερίνα Στανίση τού είχε εκμυστηρευτεί ότι η Ρίτα Σακελλαρίου της εμπιστεύτηκε προσωπικά μυστικά, τα οποία δεν ήθελε να αποκαλυφθούν.

«Η Κατερίνα ορκίστηκε ότι αυτά που είπαν μεταξύ τους θα τα πάρει μαζί της και δεν θα τα πει ποτέ δημοσίως.»

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη μία εικόνα από εκείνη τη συγκινητική συνάντηση: «Η Ρίτα ήταν πολύ χάλια όταν συναντήθηκαν και η Κατερίνα πήρε το ποτήρι και της έδωσε δυο γουλιές νερό.»

«Ουσιαστική κόντρα δεν υπήρξε ποτέ»

Για χρόνια η σχέση της Ρίτας Σακελλαρίου με την Κατερίνα Στανίση είχε απασχολήσει τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως λόγω του γάμου της Στανίση με τον γιο της Ρίτας, Τάκη.

Ωστόσο, ο Λάκης Κορρές υποστήριξε ότι η εικόνα μιας βαθιάς αντιπαράθεσης δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Όπως είπε, η Ρίτα θεωρούσε τη Στανίση αξιόλογη τραγουδίστρια και καλό άνθρωπο, όμως προσπάθησε να στηρίξει τον γιο της όταν ο γάμος τους οδηγήθηκε σε αδιέξοδο.

«Στο καμαρίνι μού έλεγε ότι η Κατερίνα είναι ένα καλό παιδί και μια πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια, αλλά δεν τα βρήκαν με τον γιο της. Κάποιοι καλοθελητές τότε έβαλαν τη Ρίτα και κατηγόρησε τη Στανίση. Ουσιαστική κόντρα δεν υπήρξε ποτέ.»

Το ταξίδι στην Αυστραλία και η μάχη με την ασθένεια

Στην ίδια συνέντευξη, ο Λάκης Κορρές αποκάλυψε ότι λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της η Ρίτα Σακελλαρίου ταξίδεψε στην Αυστραλία για μια σειρά συναυλιών, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των γιατρών.

Όπως είπε, πραγματοποίησε έξι εμφανίσεις χωρίς να δείξει ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ίδια δεν ενημερώθηκε ποτέ για την πραγματική διάγνωση.

«Όχι, δεν το έμαθε ποτέ. Της λέγαμε απλώς ότι έχει πνευμονία.»

Ο Λάκης Κορρές αναφέρθηκε ακόμη σε προσωπικές στιγμές της τραγουδίστριας, σημειώνοντας πως υπήρξαν άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή της χωρίς οι σχέσεις αυτές να γίνουν ποτέ γνωστές.

«Φυσικά, και ούτε θα τους μάθει κανείς. Ήταν και με πολύ γνωστά πρόσωπα και της έχω ορκιστεί ότι αυτούς θα τους πάρω μαζί μου.»