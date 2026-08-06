Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό καθώς η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτησή του και ιταλική ιστοσελίδα αναφέρει τις οικονομικές λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αποκτήσει το περσινό καλοκαίρι τον 30χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ δίνοντας 6 εκατ. ευρώ στην Κόμο, οι εμφανίσεις του όμως ήταν απογοητευτικές και δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Έπειτα από 17 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ, ο Στρεφέτσα παραχωρήθηκε τελικά δανεικός στην Πάρμα τον περασμένο Ιανουάριο και με τη φανέλα της είχε δύο γκολ και δύο ασίστ σε 14 συμμετοχές στη Serie A.

Μετά το τέλος της περασμένης σεζόν ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επέστρεψε στον Ολυμπιακό αλλά παρέμενε εκτός πλάνων και τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παλέρμο, η οποία την Πέμπτη (6/8) ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα Calciomercato, ο Ολυμπιακός θα βάλει στο ταμείο του το ποσό των 6 εκατ. ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του Στρεφέτσα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029, θα είναι 1,5 εκατ. ευρώ.