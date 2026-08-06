Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό του Ολυμπιακού, καθώς η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτησή του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Η παρουσία του στους «ερυθρόλευκους» κράτησε περίπου έξι μήνες, όμως ο 30χρονος ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να βρει τον απαιτούμενο ρυθμό και να προσαρμοστεί στις συνθήκες της νέας του ομάδας. Ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει από την Κόμο έναντι ποσού κοντά στα 6 εκατ. ευρώ, ωστόσο η συνεργασία των δύο πλευρών δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Τον περασμένο Ιανουάριο παραχωρήθηκε δανεικός στην Πάρμα, όπου κατάφερε να δείξει ξανά στοιχεία από τον καλό του εαυτό και να επανέλθει σε γνώριμο περιβάλλον, στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Η επιστροφή του στην Ιταλία αποτέλεσε την προτεραιότητά του, ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Η Παλέρμο τελικά έφτασε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, καλύπτοντας τις οικονομικές απαιτήσεις των Πειραιωτών και αποκτώντας τον Στρεφέτσα, με στόχο να ενισχύσει την προσπάθειά της για επιστροφή στη Serie A.