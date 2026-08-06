Μια σπάνια και ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την επιστημονική κοινότητα εκτυλίχθηκε στο διάστημα, καθώς το ανώτερο τμήμα ενός πυραύλου Falcon 9 της SpaceX προσέκρουσε με σφοδρότητα στη Σελήνη. Το διαστημικό αντικείμενο, βάρους περίπου τεσσάρων τόνων και μεγέθους σχολικού λεωφορείου, περιπλανιόταν ανεξέλεγκτο για περισσότερο από έναν χρόνο, με την τελική πορεία σύγκρουσης να έχει προβλεφθεί με ακρίβεια από τη NASA και την εταιρεία.



Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 09:34 το πρωί, ώρα Ελλάδας, με το τμήμα του πυραύλου να κινείται με την εξωπραγματική ταχύτητα των 8.690 χιλιομέτρων την ώρα. Η ισχύς της πρόσκρουσης υπολογίζεται ότι αντιστοιχούσε σε έκρηξη τριών τόνων TNT, προκαλώντας την εκτόξευση τεράστιων ποσοτήτων σεληνιακής σκόνης.



Το σύννεφο που δημιουργήθηκε φωτίστηκε στιγμιαία από τον Ήλιο κοντά στον σεληνιακό τερματιστή, χωρίς ωστόσο η λάμψη να είναι ορατή με γυμνό μάτι από τη Γη.

Η επιβεβαίωση από το ESO και οι εικόνες πριν και μετά

Αν και δεν υπήρξαν άμεσα επίσημα πλάνα από τη NASA, η σύγκρουση επιβεβαιώθηκε από το Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου. Οι επιστήμονες εντόπισαν στο νέφος φασματικές γραμμές νατρίου, το οποίο προήλθε από το σεληνιακό έδαφος, αλλά και λιθίου, που πιθανότατα συνδεόταν με τα υλικά κατασκευής του πυραύλου.

[다누리, 달 궤도에서 인공물 충돌 전후 포착!]



다누리가 8월 5일, 한국시간 15시 34분에 발생한

스페이스X 팰컨9 로켓 상단부의

달 표면 충돌 전후를 촬영했습니다!



다누리는 충돌 약 30분 전부터 관측을 시작해,

궤도 제어를 통해 충돌 지점 상공을 여러 차례 통과하며

총 8회에 걸쳐 촬영을… pic.twitter.com/qdJ6vXhKqQ — 한국항공우주연구원 (@kari2030) August 6, 2026

Παράλληλα, η κορεατική διαστημική συσκευή Danuri κατάφερε να καταγράψει εικόνες της περιοχής πριν και μετά το συμβάν, αποτυπώνοντας τις μορφολογικές αλλαγές στο έδαφος. Τα δεδομένα αυτά θα συνδυαστούν με τις παρατηρήσεις του Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA για περαιτέρω ανάλυση.

Τι δηλώνουν NASA και SpaceX για το ανεξέλεγκτο αντικείμενο

Η NASA διευκρίνισε ότι παρόμοιες προσκρούσεις δεν είναι πρωτοφανείς, καθώς ήδη από την εποχή του προγράμματος Apollo χρησιμοποιημένα στάδια πυραύλων οδηγούνταν σκόπιμα στη Σελήνη για σεισμολογικές μελέτες. Από την πλευρά της, η SpaceX τόνισε ότι η πρόσκρουση δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά αποτέλεσμα συνδυασμού της ηλιακής δραστηριότητας και της βαρύτητας.

🚀 IMPACT ON THE MOON! A Falcon 9 rocket stage is about to collide with our natural satellite 🌕 On August 5, 2026, at approximately 06:35 UTC, an upper stage of a Falcon 9 will hit. pic.twitter.com/3SMl2becTu — Stellarix (@Stellarixorine) August 5, 2026



Ο συγκεκριμένος Falcon 9 είχε εκτοξευθεί τον Ιανουάριο του 2025 μεταφέροντας ρομποτικά σκάφη. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το τμήμα του δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην ατμόσφαιρα της Γης, καταλήγοντας τελικά στην επιφάνεια του φυσικού μας δορυφόρου.