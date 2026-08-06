Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off του Europa League θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, υποδεχόμενος την Άντερλεχτ στην Τούμπα.

Είναι η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου και ο «δικέφαλος του βορρά» θέλει το αποτέλεσμα που θα τον βάλει σε θέση οδηγού ενόψει της ρεβάνς στις Βρυξέλλες.

Ο Αλέσιο Λίσι παρατάσσει τους «ασπρόμαυρους» με τον Παβλένκα στο τέρμα, δεξί μπακ τον Κένι, αριστερό τον Γκόμεζ και στο κέντρο της άμυνας είναι οι Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος.

Στο κέντρο θα είναι οι Σανταμαρία και Ζαφείρης, με τον Ζίβκοβιτς σε θέση δεξιού εξτρέμ, τον Τάισον αριστερά και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Μύθου.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Η 11άδα της Άντερλεχτ: Κούσεμανς, Εντιαγέ, Μπιανκόν, Πετρότ, Μάμαρ, Κάνα, Άμπρος, Λανσανά, Τσβέτκοβιτς, Σικάν, Σέκε.