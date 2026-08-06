Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές, όλα ξεκίνησαν στα τέλη Ιουλίου, όταν αναζήτησε στο διαδίκτυο επενδυτικές ευκαιρίες και εντόπισε ιστοσελίδα που υποσχόταν μεγάλα κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, την απόφασή του επηρέασε και άτομο από το περιβάλλον του, το οποίο του μιλούσε συχνά για τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει μια τέτοια επένδυση.

Στη συνέχεια επικοινώνησε με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και ήρθε σε επαφή με δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Οι δράστες φέρονται να τον έπεισαν ότι τα χρήματά του θα απέφεραν γρήγορα υψηλές αποδόσεις, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει δύο τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 100.000 ευρώ σε λογαριασμούς στη Γερμανία και τη Λιθουανία.

Λίγο πριν προχωρήσει και σε τρίτη μεταφορά, ύψους 50.000 ευρώ, ο 55χρονος άρχισε να υποψιάζεται ότι επρόκειτο για απάτη και δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες της απάτης.