Με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο αποχαιρετά την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, γνωστή ως Λίσα, η οικογένειά της, λίγες ημέρες μετά τη σοκαριστική υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα και τη Βρετανία.

Η 38χρονη Βρετανίδα εθελόντρια εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, με την υπόθεση να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των ελληνικών Αρχών.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια της Λίσα Ρος περιγράφει μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο, αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, την οποία επικαλείται το σκωτσέζικο δίκτυο STV News, η 38χρονη θα μείνει αξέχαστη για την καλοσύνη, την ανιδιοτέλεια και τις αρχές που τη χαρακτήριζαν.

«Η Λίσα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της βοηθώντας όσους είχαν ανάγκη», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένειά της.

Οι συγγενείς της κάνουν λόγο για τον βαθύ πόνο που βιώνουν μετά την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους, ζητώντας παράλληλα από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όπως επισημαίνουν, χρειάζονται χρόνο και ηρεμία για να διαχειριστούν το βαρύ πένθος τους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω δημόσια τοποθέτηση.

Συνεχίζεται η έρευνα για τη δολοφονία

Η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης εξακολουθεί να απασχολεί τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές.

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία της Βρετανίδας. Κατά την απολογία του επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής, ενώ μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής του υποστήριξε ότι η δικογραφία παραμένει ελλιπής και ζήτησε να ενσωματωθούν επιπλέον στοιχεία στην ανάκριση.