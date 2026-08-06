Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και οι οπαδοί του ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρών στη Σόφια.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση καθώς έμειναν στο 1-1 στο ΟΑΚΑ και αν θέλουν να συνεχίσουν στην Ευρώπη και να μην αποκλειστούν από αρχές Αυγούστου θα πρέπει την επόμενη εβδομάδα να νικήσουν στη Σόφια.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει και τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της, καθώς ήδη έχουν διατεθεί τα 1.000 από τα 1.600 εισιτήρια που εξασφάλισε η ΠΑΕ και όλα δείχνουν ότι θα εξαντληθούν.

Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και δεν αποκλείεται τελικά να βρεθούν 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς, δείχνοντας έτσι τη στήριξή τους στην ομάδα και στο νέο ξεκίνημα που επιχειρεί φέτος με νέο προπονητή και αρκετές μεταγραφές.