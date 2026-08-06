Ένα κύμα ενθουσιασμού κατακλύζει τις τελευταίες ημέρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνίστρια μια νεαρή γυναίκα από την Αιθιοπία που κατάφερε να καθηλώσει εκατομμύρια χρήστες χάρη στη σπάνια ομορφιά και ανεπιτήδευτη γοητεία της. Η Ελίζαμπεθ Ντέστα είδε τη ζωή της να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, όταν μια εντελώς αυθόρμητη φωτογραφία της άρχισε να αναπαράγεται ταχύτατα στο διαδίκτυο, μετατρέποντάς την στο απόλυτο viral πρόσωπο των ημερών.



Όλα ξεκίνησαν όταν ένας Αιθίοπας τουρίστας συνάντησε τυχαία τη νεαρή κοπέλα και απαθανάτισε το ανέμελο χαμόγελό της. Η δημοσίευση της εικόνας ήταν αρκετή για να προκαλέσει καταιγισμό θετικών σχολίων.



Η καθηλωτική, φυσική ομορφιά της και η παντελής απουσία επιτηδευμένου στυλ ή μακιγιάζ κέρδισαν αμέσως τις καρδιές των χρηστών, οι οποίοι αποθέωσαν τα αυθεντικά χαρακτηριστικά της.

Ethiopian beauty Elisabeth Desta first caught the world’s eye with a simple village photo that showed pure, unfiltered natural grace.



Look at how she was transformed 👇 pic.twitter.com/01BzRrulkn — EQRAAAM (@Eqraaam) August 5, 2026

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Λίγες ημέρες μετά την πρώτη της επαφή με τη δημοσιότητα, η Ελίζαμπεθ αποκάλυψε στους ακολούθους της μια ριζικά διαφορετική εικόνα.



Ο καταξιωμένος makeup artist Marzel Makeup ανέλαβε να επιμεληθεί την πλήρη μεταμόρφωσή της, αναδεικνύοντας μια εξαιρετικά λαμπερή και glamorous πλευρά της.



Το αποτέλεσμα της επαγγελματικής περιποίησης ήταν καθηλωτικό, αποδεικνύοντας την ευελιξία του προσώπου της.

Η νέα αυτή φωτογράφιση πυροδότησε έναν νέο κύκλο αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών παρατήρησε ότι, είτε με τελείως φυσική εμφάνιση είτε με υψηλής αισθητικής επαγγελματικό μακιγιάζ, η νεαρή Αιθίοπας διατηρεί μια απαράμιλλη ακτινοβολία.



Η γοητεία της δεν εξαρτάται από τα καλλυντικά, αλλά πηγάζει από τα δομικά χαρακτηριστικά της.

Ήδη, πολλοί ειδικοί του χώρου της μόδας και χρήστες των social media εκτιμούν πως για την Ελίζαμπεθ Ντέστα ανοίγεται πλέον διάπλατα ο δρόμος για μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στο μόντελινγκ.