Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε, ιδιωτικά, το πιο καθαρό μέχρι σήμερα σήμα για τη διαδοχή του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, λέγοντας σε δωρητές ότι θέλει να δει τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, να κερδίζει τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τα σχόλια και μίλησαν στη Washington Post υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο Τραμπ είπε σε συνάντηση με δωρητές στο Οβάλ Γραφείο, πριν από περίπου δύο εβδομάδες: «Στο τέλος της ημέρας, πρέπει να εκλέξουμε τον JD».

Η φράση αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια τακτική του Τραμπ, ο οποίος εδώ και μήνες συντηρεί ένα παιχνίδι αβεβαιότητας ανάμεσα στον Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ στηρίζει, αλλά δεν κλειδώνει

Παρά την ιδιωτική αναφορά υπέρ του Βανς, αρκετοί σύμβουλοι του Τραμπ προειδοποιούν ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται οριστικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να ρωτά ανθρώπους γύρω του ποιον προτιμούν ανάμεσα στον Βανς και τον Ρούμπιο. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, στα τέλη του περασμένου μήνα ο Τραμπ έθεσε ξανά το δίλημμα σε συνεργάτες του κατά τη διάρκεια πτήσης με το Marine One.

Ένας σύμβουλος με άμεση γνώση των σχολίων προς τους δωρητές υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει πλέον αποφασίσει ιδιωτικά πως ο Βανς είναι ο φυσικός κληρονόμος του GOP.

Άλλοι έξι σύμβουλοι και σύμμαχοι του τραμπικού χώρου, ωστόσο, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ συχνά λέει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους και μπορεί να αλλάξει στάση.

Γιατί δεν βιάζεται να δώσει χρίσμα

Οι συνεργάτες του Τραμπ συμφωνούν σε ένα σημείο: ο πρόεδρος δεν έχει λόγο να προχωρήσει νωρίς σε δημόσια στήριξη.

Μια πρόωρη endorsement υπέρ του Βανς θα μπορούσε να κάνει τον Τραμπ να μοιάζει με απερχόμενο ηγέτη, κάτι που ο ίδιος αποφεύγει συστηματικά.

Ο Τραμπ απολαμβάνει το στοιχείο του πολιτικού θεάματος και δεν θέλει να παραδώσει πρόωρα το επίκεντρο της προσοχής στον πιθανό διάδοχό του.

Όπως και το 2024, όταν άφηνε να αιωρείται η επιλογή αντιπροέδρου ανάμεσα στον Βανς και τον Ρούμπιο, έτσι και τώρα διατηρεί την ένταση, την αβεβαιότητα και τον ανταγωνισμό γύρω από την εύνοιά του.

Ο Βανς δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του

Ο Τζέι Ντι Βανς δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα είναι υποψήφιος το 2028.

Πρόσωπα που έχουν συνομιλήσει μαζί του λένε ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση. Άνθρωπος κοντά του ανέφερε ότι θα καθυστερούσε την απόφαση μέχρι μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του, που ήρθε στον κόσμο στις 19 Ιουλίου.

Ο ίδιος είχε δηλώσει στο CBS τον Ιούνιο ότι θα συζητήσει το θέμα με τη σύζυγό του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, προσθέτοντας ότι δεν έχει αμφιβολία πως ο Τραμπ θα στηρίξει όποια απόφαση πάρει.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι είναι επικεντρωμένος στα καθήκοντά του και ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Ρούμπιο.

Η σκιά του Μάρκο Ρούμπιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο παραμένει ο άλλος μεγάλος πόλος της συζήτησης για τη μετα-Τραμπ εποχή.

Ο Ρούμπιο είχε τη στήριξη μεγάλου μέρους των προ-τραμπικών Ρεπουμπλικανών δωρητών τόσο στην κούρσα για την αντιπροεδρία όσο και στη σημερινή άτυπη μάχη διαδοχής.

Ωστόσο, ο ρόλος του ως υπουργού Εξωτερικών και συμβούλου εθνικής ασφάλειας δεν του επιτρέπει εύκολη πολιτική κινητικότητα. Νομικά και πρακτικά, είναι δύσκολο για έναν υπουργό Εξωτερικών να τρέχει προεδρική εκστρατεία ενώ παραμένει σε τόσο κρίσιμη κυβερνητική θέση.

Πρόσωπο κοντά στον Ρούμπιο ανέφερε ότι ο ίδιος αποφεύγει κάθε συζήτηση για το 2028 και έχει μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, ώστε να μη δίνει αφορμή για νέες εικασίες.

Το σενάριο κοινού ψηφοδελτίου

Ο Τραμπ φέρεται να συνεχίζει να βλέπει θετικά ένα κοινό ψηφοδέλτιο Βανς – Ρούμπιο.

Έχει δημοσίως αφήσει να εννοηθεί ότι οι δύο άνδρες θα μπορούσαν να συνθέσουν ένα ισχυρό σχήμα για το 2028, ενώ επαινεί τακτικά και τους δύο.

Το ερώτημα είναι αν ο Ρούμπιο θα ήθελε πράγματι να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος κάτω από τον Βανς.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διαθέτει έτοιμη προεκλογική μηχανή ούτε ομάδα που να περιμένει να ενεργοποιηθεί για το 2028.

Γιατί ο Βανς κερδίζει έδαφος

Ο Βανς έχει περάσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο χτίζοντας σχέσεις με δωρητές και κομματικούς παράγοντες, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση και στην πολιτική οργάνωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με σύμβουλο του Τραμπ, ο αντιπρόεδρος εντυπωσίασε τον πρόεδρο με τη διαπραγμάτευση της εκεχειρίας με το Ιράν τον Ιούνιο, με τη συμμετοχή του σε task force για την αντιμετώπιση απάτης σε ομοσπονδιακά επιδόματα και με τις εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης κατά την περιοδεία για το βιβλίο του.

Αν και η εκεχειρία με το Ιράν κατέρρευσε τον Ιούλιο, οι σύμβουλοι του Βανς θεωρούν ότι ο δικός του ρόλος στις συνομιλίες παραμένει πολιτικό πλεονέκτημα.

Το επιχείρημά τους είναι ότι η συμφωνία που είχε διαπραγματευθεί ήταν δημοφιλής, ενώ οι ψηφοφόροι εμφανίζονται πολύ πιο επικριτικοί απέναντι στον συνολικό χειρισμό του πολέμου από τον Τραμπ.

Το ρίσκο των ενδιάμεσων εκλογών

Πολλά θα εξαρτηθούν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ένα κακό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς θα μπορούσε να ενθαρρύνει πιθανούς αντιπάλους να αμφισβητήσουν πιο ανοιχτά τον εκλεκτό του Τραμπ.

Ο Βανς ή ο Ρούμπιο θα μπορούσαν να δεχθούν εσωκομματικές επιθέσεις που δύσκολα θα στρέφονταν απευθείας εναντίον του ίδιου του Τραμπ.

Αυτή η δυναμική έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται στο διαδίκτυο, όπου δεξιοί influencers επιτίθενται στον Βανς για τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ και το παιχνίδι της τρίτης θητείας

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ συνεχίζει να παίζει με το ενδεχόμενο μιας τρίτης προεδρικής θητείας.

Μοιράζεται συχνά γραφικά «Trump 2028» στα κοινωνικά δίκτυα και αστειεύεται για το θέμα σε συγκεντρώσεις, παρότι άνθρωποι κοντά του επιβεβαιώνουν ότι δεν το θεωρεί πραγματικό σενάριο.

Η τακτική αυτή εξυπηρετεί έναν πολιτικό σκοπό: κρατά τον ίδιο στο κέντρο της σκηνής και καθυστερεί τη μετάβαση στη συζήτηση για τον διάδοχο.