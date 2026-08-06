Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/8) επιχείρηση διάσωσης μιας 15χρονης στη Σαμοθράκη, η οποία τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στη δύσβατη περιοχή Γριά Βάθρα.

Η ανήλικη κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να προχωρά άμεσα στον γεωεντοπισμό της και να κινητοποιεί οκτώ πυροσβέστες για τον εντοπισμό και τη διάσωσή της.

Οι διασώστες εντόπισαν την 15χρονη να φέρει τραύμα στο κεφάλι. Αφού της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, την ακινητοποίησαν σε φορείο και την απομάκρυναν με ασφάλεια από το δύσβατο σημείο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε προσβάσιμη περιοχή, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της σε υγειονομική μονάδα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, με την άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και τον γρήγορο εντοπισμό της μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 να αποδεικνύονται καθοριστικοί.