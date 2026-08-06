Οι νορβηγικές αρχές και οι επιστήμονες προβληματίζονται για τους «πολύ ασυνήθιστους» και προς το παρόν ανεξήγητους θανάτους ταράνδων στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, στην Αρκτική.

Κατά την πρόσφατη ετήσια απογραφή των ταράνδων, βρέθηκαν νεκροί 13 από αυτούς -έντεκα θηλυκά και δύο αρσενικά- στις δύο κοιλάδες αυτών των νησιών που απέχουν σχεδόν χίλια χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο, ανέφερε το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη. «Είναι πολύ ασυνήθιστο ενήλικα αρσενικά και θηλυκά σε ηλικία αναπαραγωγής να πεθαίνουν το καλοκαίρι. Για αυτό θέλουμε να παρακολουθήσουμε από κοντά την κατάσταση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι αιτίες των θανάτων είναι άγνωστες προς το παρόν. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να ενημερώνουν εάν τυχόν δουν άλλα νεκρά ζώα.

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Έρευνας της Φύσης (NINA) είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν έχει «καμία σαφή ένδειξη, ούτε κάνει κάποια υπόθεση» για να εξηγήσει την ασυνήθιστη θνησιμότητα των ταράνδων στα μέσα του καλοκαιριού. «Τον χειμώνα, πεθαίνουν κυρίως τα νεαρά και τα ηλικιωμένα ζώα. Αυτά που βρέθηκαν νερά φέτος το καλοκαίρι είναι αντιθέτως στην ακμή τους, διανύουν την αναπαραγωγική φάση της ζωής τους», είπε ο ερευνητής Βέμπγιορν Βέιμπεργκ.

«Οι ειδικευμένοι κτηνίατροι αναζητούν φυσικά μια εξήγηση που να συνδέεται με κάποια ασθένεια. Φαίνεται όμως απίθανο μια ασθένεια να πλήττει κυρίως τα πιο εύρωστα ζώα», πρόσθεσε.

Το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ έχει έκταση διπλάσια του Βελγίου. Ο πληθυσμός των ντόπιων ταράνδων, που είναι μικρότεροι σε μέγεθος από αυτούς της ηπειρωτικής Ευρώπης υπολογίζεται στις 22.000 – είναι δηλαδή επτά φορές περισσότεροι από τους ανθρώπους κατοίκους των νησιών.