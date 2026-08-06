Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τρεις άνθρωποι που δίνουν μάχη για τη ζωή τους, καθώς η σύγκρουση δύο τραμ στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας προκάλεσε τον τραυματισμό συνολικά έως και 30 ατόμων.

Το σοβαρό αυτό συμβάν εκδηλώθηκε στη δυτική Γερμανία, στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού Τύπου η κατάσταση τριών εκ των νοσηλευόμενων κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρουν βαριά τραύματα και οι θεράποντες ιατροί δεν αποκλείουν τον κίνδυνο για τη ζωή τους, ενώ άλλοι επτά επιβάτες φέρουν επίσης σοβαρά τραύματα.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, σε μικρή απόσταση από το στάδιο Veltins Arena, επί της κεντρικής οδικής αρτηρίας Kurt Schumacher. Ένα συρμός που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την εκπαίδευση νέων οδηγών ακινητοποιήθηκε αιφνιδίως πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή ή συνέχισε να κινείται με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα.

Ένα δεύτερο τραμ, το οποίο μετέφερε κανονικά επιβάτες και ακολουθούσε την ίδια πορεία, προσέκρουσε με ισχύ στο προπορευόμενο εκπαιδευτικό όχημα, καθώς ο οδηγός δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει εγκαίρως το βαρύ όχημα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, πολυμελές κλιμάκιο διασωστών, καθώς και δεκάδες ασθενοφόρα για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών στα πλησιέστερα νοσοκομεία της περιοχής.

Παράλληλα, ειδική ομάδα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων εγκαταστάθηκε στην περιοχή προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να εξακριβώσει τους λόγους για τους οποίους το εκπαιδευτικό όχημα ακινητοποιήθηκε ξαφνικά στο συγκεκριμένο σημείο. Η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ ολόκληρος ο περιβάλλοντας χώρος παρέμεινε αποκλεισμένος από τις αστυνομικές δυνάμεις για αρκετές ώρες.