Η Μπαρτσελόνα είναι πλέον το φαβορί για την απόκτηση του Ρόδρι, αφήνοντας πίσω της τη Ρεάλ Μαδρίτης που είχε τον πρώτο λόγο.

Με το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι να λήγει σε ένα χρόνο και να μην προτίθεται να το ανανεώσει, οι Άγγλοι αναγκάζονται να τον πουλήσουν και όλα έδειχναν πως η νέα του ομάδα θα ήταν η Ρεάλ.

Η προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, όμως, δεν έγινε ποτέ γραπτή, με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να… κάνει ντου και πλέον έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρουν τα νεότερα ρεπορτάζ, οι προτάσεις των «μπλαουγκράνα» και της «βασίλισσας» προς τη Σίτι είναι πάνω-κάτω ίδιες, οπότε ο Ρόδρι είναι αυτός που θα πρέπει να πάρει την τελική απόφαση. Και η πλάστιγγα πλέον γέρνει προς το μέρος των Καταλανών.

Ο 30χρονος χαφ, MVP του Μουντιάλ 2026, φέρεται να προτιμάει πλέον τη Μπαρτσελόνα έπειτα και από συζητήσεις που είχε με συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα και όλα δείχνουν πως το θέμα της μεταγραφής του έχει μπει στην τελική ευθεία.