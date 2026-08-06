Η υπόθεση του Ρόδρι εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού, με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα να διεκδικούν την υπογραφή του Ισπανού μέσου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο μεγάλοι σύλλογοι της Ισπανίας έχουν καταθέσει την ίδια οικονομική πρόταση στη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του 30χρονου ποδοσφαιριστή.

Οι «Πολίτες» φέρονται να έχουν αποδεχθεί πως η παραμονή του Ρόδρι στο Μάντσεστερ δεν είναι εύκολη, καθώς ο διεθνής χαφ βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και δεν έχει δείξει διάθεση να προχωρήσει σε ανανέωση. Έτσι, πλέον περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην επιλογή του ίδιου του παίκτη. Η Ρεάλ έχει εκφράσει εδώ και εβδομάδες την επιθυμία της να τον αποκτήσει, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει κάνει πιο έντονη την παρουσία της το τελευταίο διάστημα, επιχειρώντας να τον πείσει να επιστρέψει στην πατρίδα του και να αγωνιστεί μαζί με αρκετούς συμπαίκτες του από την εθνική Ισπανίας.

Με τις δύο προτάσεις να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, το οικονομικό κομμάτι δεν αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν ο Ρόδρι θα επιλέξει το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ή το «Καμπ Νόου» για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.