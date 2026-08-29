Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε στο ντεμπούτο του στη Bundesliga με τη Ντόρτμουντ και στη συνέχεια τραυματίστηκε, με τους ανθρώπους της ομάδας να μην κρύβουν την έντονη ανησυχία για το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Έλληνας άσος βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα στη νίκη της Μπορούσια με 2-0 επί του Αμβούργου, στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης όμως τραυματίστηκε στο γόνατο και έγινε αλλαγή, πηγαίνοντας κουτσαίνοντας προς τον πάγκο.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχε έντονη ανησυχία για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια και αυτή φαίνεται και από όσα είπαν ο αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής της Ντόρτμουντ μετά το τέλος του ματς.

«Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σήμερα αλλά σίγουρα ανησυχούμε για έναν σοβαρό τραυματισμό. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο, φυσικά, αλλά είμαστε και ανήσυχοι. Ο προβληματισμός μας είναι αυτός», είπε ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ σε ερώτηση για πιθανή ρήξη χιαστού, ενώ ο προπονητής Νίκο Κόβατς ήταν λιτός.

«Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό», ήταν τα λόγια του.